Бузова поселилась в люксовом курорте Доминиканы с видом на океан
Ольга Бузова отправилась в Доминиканскую Республику и остановилась в курортном городе Лас-Терренас. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Телеведущая выбрала четырехзвездочный отель с роскошной территорией, бассейнами, собственным пляжем и спа-зоной.
Судя по опубликованным кадрам, артистка живет в одном из люксовых номеров с живописным видом. Стоимость проживания в подобных апартаментах, по данным открытых источников, составляет примерно от 40 до 60 тысяч рублей за ночь.
Поклонники предполагают, что поездка связана не только с отдыхом. Не исключено, что Бузова вновь приехала в Доминикану ради съемок — в прошлом году она уже работала там над проектом «Звезды в джунглях». Несмотря на плотный график, телеведущая, похоже, успешно совмещает работу и отпуск.
