Сумка за 600 тысяч и купальники по эксклюзиву: Рудковская устроила модный шопинг
Продюсер Яна Рудковская вновь привлекла внимание подписчиков своей любовью к роскоши. Звезда устроила очередной модный шопинг и похвасталась дорогостоящими покупками, общая стоимость которых приблизилась к миллиону рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Главным приобретением стала новая сумка от легендарного французского модного дома Chanel. Аксессуар из свежей коллекции обошёлся Рудковской почти в 600 тысяч рублей. Продюсер не скрывает, что давно коллекционирует люксовые сумки и внимательно следит за новинками брендов.
На одной сумке звезда останавливаться не стала. Также Яна приобрела сразу три дизайнерских купальника, стоимость которых в сумме составила около 400 тысяч рублей. По словам Рудковской, все модели — в эксклюзивных расцветках и самого маленького размера, что она отдельно подчеркнула в соцсетях.
Поклонники традиционно разделились на два лагеря: одни восхитились вкусом и стилем продюсера, другие вновь раскритиковали чрезмерную демонстрацию роскошной жизни. Впрочем, сама Рудковская давно привыкла к подобной реакции и регулярно делится с подписчиками дорогими покупками, путешествиями и модными образами.
