Самойлова накопила налоговый долг во время отдыха в Китае
У блогерши и предпринимательницы Оксаны Самойловой обнаружилась задолженность перед налоговой службой. Как выяснил «Звездач», речь идёт о неоплаченных обязательных взносах по её ИП.
На данный момент сумма долга перед ФНС составляет 107 054 рубля. Интересно, что при задолженности свыше 30 тысяч рублей в отношении должника теоретически могут действовать ограничения на выезд за границу.
Однако сейчас Самойлова находится в Китае вместе с детьми и активно делится в соцсетях кадрами путешествия — блогерша показывает местные достопримечательности, прогулки и встречи с пандами.
