Бузова призвала прекратить травлю Егора Крида после скандального его концерта

04 сентября 2025, 11:11

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Российская певица Ольга Бузова вступилась за своего коллегу Егора Крида после его скандального концерта на московском стадионе «Лужники». Своим мнением о мероприятии она поделилась в своем telegram-канале.





Ольга поддержала рэпера и даже призналась, что гордится им, так как Криду удалось собрать такой зал и провести концерт на высшем уровне. Бузова потребовала остановить травлю Егора, так как музыкант несет верные ценности своей аудитории. Общественникамм звезда предложила обратить внимание не на Крида, а на недовольство людей с их выпадами.





«Там какие-то “защитники ценностей” против поцелуя Егора с девушкой? Я пока летала в Улан-Удэ что-то пропустила? Я за то, чтобы всегда была красивая история любви. Я за то, чтобы девушки смотрели на потрясающий грациозный танец другой девушки и знали, что нравится мужчинам. Что плохо, в том что девочки пойдут на танцы?», — заявила Бузова.