«Потрясающий номер»: Лариса Долина вступилась за Егора Крида

03 сентября 2025, 17:03

Лариса Долина назвала фантастическим номер Киркорова и Крида

Лариса Долина и Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Певица Лариса Долина положительно оценила совместный номер Филиппа Киркорова и Егора Крида, который был представлен на концерте рэпера в «Лужниках». Об этом певица заявила на пресс-конференции в ТАСС.





Долина, посмотрев выступление Крида, очень ярко выразила своё восхищение.

«Я посмотрела недавно отрывок из концерта Егора Крида, который был в Лужниках. Кстати, потрясающий совершенно номер, вообще фантастический», — заявила певица.

«А Мизулиной не понравилось», — констатировал Киркоров.

