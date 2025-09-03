«Потрясающий номер»: Лариса Долина вступилась за Егора Крида
Певица Лариса Долина положительно оценила совместный номер Филиппа Киркорова и Егора Крида, который был представлен на концерте рэпера в «Лужниках». Об этом певица заявила на пресс-конференции в ТАСС.
Долина, посмотрев выступление Крида, очень ярко выразила своё восхищение.
«Я посмотрела недавно отрывок из концерта Егора Крида, который был в Лужниках. Кстати, потрясающий совершенно номер, вообще фантастический», — заявила певица.В ходе беседы Филипп Киркоров, присутствовавший рядом, отметил, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина придерживается иной точки зрения на шоу.
«А Мизулиной не понравилось», — констатировал Киркоров.В ответ Долина уточнила, что высказала исключительно своё субъективное мнение. Следует отметить, что критика Екатерины Мизулиной была направлена на другой эпизод концерта, а не на номер с Киркоровым. Речь шла о части шоу, в которой участвовала танцовщица.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.