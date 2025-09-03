Достижения.рф

«Потрясающий номер»: Лариса Долина вступилась за Егора Крида

Лариса Долина назвала фантастическим номер Киркорова и Крида
Лариса Долина и Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Певица Лариса Долина положительно оценила совместный номер Филиппа Киркорова и Егора Крида, который был представлен на концерте рэпера в «Лужниках». Об этом певица заявила на пресс-конференции в ТАСС.



Долина, посмотрев выступление Крида, очень ярко выразила своё восхищение.

«Я посмотрела недавно отрывок из концерта Егора Крида, который был в Лужниках. Кстати, потрясающий совершенно номер, вообще фантастический», — заявила певица.
В ходе беседы Филипп Киркоров, присутствовавший рядом, отметил, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина придерживается иной точки зрения на шоу.
«А Мизулиной не понравилось», — констатировал Киркоров.
В ответ Долина уточнила, что высказала исключительно своё субъективное мнение. Следует отметить, что критика Екатерины Мизулиной была направлена на другой эпизод концерта, а не на номер с Киркоровым. Речь шла о части шоу, в которой участвовала танцовщица.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Ольга Щелокова

