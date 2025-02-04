Бузова прокомментировала новость о скором отцовстве Давы

Ольга Бузова (Фото: соцсети)
В этом году Ольга Бузова запланировала декретный отпуск. Однако ее экс-возлюбленный опередил певицу, объявив о том, что в ближайшее время станет папой.
Во вторник, 4 февраля, Мари Краймбрери подтвердила слухи о своей беременности и помолвке с Давидом Манукяном (Давы). Певица опубликовала видео с кадрами их совместной жизни, также показав и свой округлившийся живот.
В своем Telegram-канале телеведущая отреагировала на новость о скором отцовстве Давы. Бузова опубликовала фотографию с видом на красивый горизонт. Под снимком певица оставила строчки из стихотворения Роберта Рождественского «Будь, пожалуйста, послабее».
Некоторые пользователи в комментариях отмечают, что мужчины после расставания со светской львицей сразу же обзаводятся семьями.
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В своем Telegram-канале телеведущая отреагировала на новость о скором отцовстве Давы. Бузова опубликовала фотографию с видом на красивый горизонт. Под снимком певица оставила строчки из стихотворения Роберта Рождественского «Будь, пожалуйста, послабее».
Некоторые пользователи в комментариях отмечают, что мужчины после расставания со светской львицей сразу же обзаводятся семьями.
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Екатерина Коршунова