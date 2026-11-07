Бузова раскрыла отношение к Собчак: «Тебя все боялись»

07 ноября 2026, 00:00

Бузова заявила, что никогда не дружила с Собчак

Ольга Бузова (Фото: Телеграм/byzovahouse)

Телеведущая и певица Ольга Бузова поздравила Ксению Собчак с днем рождения, а также раскрыла свое отношение к журналистке. Соответствующий пост появился в ее телеграм-канале.





К бывшей коллеге по «Дому-2» ведущая, по ее словам, всегда относилась с уважением: и как к профессионалу, и как к женщине. При этом она уточнила, что подругами они никогда не были, «но и врагами тоже».

«Ксюша, с твоим праздником, с днем рождения! (...) Помню, как тебя все всегда боялись (и боятся), а я всегда не понимала этого и не пойму!», — написала Бузова.