Бузова раскрыла отношение к Собчак: «Тебя все боялись»
Бузова заявила, что никогда не дружила с Собчак
Телеведущая и певица Ольга Бузова поздравила Ксению Собчак с днем рождения, а также раскрыла свое отношение к журналистке. Соответствующий пост появился в ее телеграм-канале.
К бывшей коллеге по «Дому-2» ведущая, по ее словам, всегда относилась с уважением: и как к профессионалу, и как к женщине. При этом она уточнила, что подругами они никогда не были, «но и врагами тоже».
«Ксюша, с твоим праздником, с днем рождения! (...) Помню, как тебя все всегда боялись (и боятся), а я всегда не понимала этого и не пойму!», — написала Бузова.Она также рассказала, что что знакома с Собчак почти 23 года: на ее глазах начинался путь журналистки, а на глазах той — ее собственный. В конце поздравления ведущая пожелала имениннице счастья, удовольствия, удовлетворения, «все эксклюзивы мира» и «лучшие лимитки от любимых брендов».
Напомним, 5 ноября журналистка отметила свое 45-летие. В свой день рождения она поделилась видео, в котором спародировала популярные в сети ролики. Собчак снялась в розовой юбке с пайетками, темном пуховике, зеленых ботинках и с детской пластмассовой короной на голове.