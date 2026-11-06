У Ирины Дубцовой обнаружили задолженность перед ФНС на миллионы рублей
У певицы Ирины Дубцовой обнаружилась крупная задолженность перед налоговой службой. Как выяснила «Газета.Ru», артистка не выплатила Федеральной налоговой службе более 2,7 млн рублей. Согласно актуальным сведениям ФНС, сумма накопившегося долга составляет 2 млн 784 тыс. 500 рублей.
В 2015 году победительница «Фабрики звезд» зарегистрировала индивидуальное предпринимательство, основным направлением деятельности которого стали исполнительские искусства. По имеющейся информации, какое-то время Дубцова не перечисляла необходимые налоговые платежи, в результате чего образовалась значительная задолженность.
Другого бизнеса у певицы нет. Основным источником ее дохода остаются выступления и концерты. Еще в 2024 году продюсер Сергей Дворцов рассказывал, что гонорар артистки за одно мероприятие может составлять от 3 до 5 млн рублей.
Финансовые новости вокруг Дубцовой появлялись и ранее. В конце октября 2026 года стало известно, что бывший возлюбленный певицы, бизнесмен Дмитрий Ильин, предположительно, уехал за границу, не вернув ей крупную сумму денег. Предприниматель взял у артистки 8,5 млн рублей.
Источники из окружения исполнительницы утверждали, что она пыталась урегулировать ситуацию мирным путем, однако договориться не удалось. Ильин, как сообщалось, обещал продать пентхаус в Самаре и вернуть деньги, но впоследствии перестал выходить на связь. Таким образом, история с предполагаемым долгом бывшего возлюбленного стала еще одним финансовым эпизодом, о котором заговорили в связи с именем певицы.
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