У Ирины Дубцовой обнаружили задолженность перед ФНС на миллионы рублей

06 ноября 2026, 22:56

Певица Ирина Дубцова накопила налоговый долг почти на 2,8 млн рублей

Ирина Дубцова (Фото: Instagram* / @dubtsova_official)

У певицы Ирины Дубцовой обнаружилась крупная задолженность перед налоговой службой. Как выяснила «Газета.Ru», артистка не выплатила Федеральной налоговой службе более 2,7 млн рублей. Согласно актуальным сведениям ФНС, сумма накопившегося долга составляет 2 млн 784 тыс. 500 рублей.