«Просто шок!»: Мария Погребняк решила вернуться к натуральным волосам после наращивания
Мария Погребняк сняла наращенные пряди и удивилась состоянию своих волос
37-летняя Мария Погребняк решила отказаться от наращенных волос и показала подписчикам результат после снятия искусственных прядей. Кадрами из салона красоты блогерша поделилась в личном блоге. Как выяснилось, итог процедуры стал для нее неожиданностью: Мария не предполагала, что собственные волосы окажутся в настолько хорошем состоянии.
Увидев свои натуральные локоны, знаменитость не скрывала удивления и эмоционально отреагировала на преображение.
«Это просто шок!» — эмоционально отреагировала Погребняк на результат процедуры.Напомним, Мария воспитывает четверых сыновей. Трое старших детей родились в браке с футболистом Павлом Погребняком, а отец младшего ребенка — бизнесмен Игорь Головинский. Блогерша нередко делится семейными моментами с аудиторией. Недавно она опубликовала шуточный ролик с тремя старшими сыновьями, снятый в рамках популярного тренда.
Также ранее Погребняк рассказывала о том, как один из ее сыновей привыкает к студенческой жизни. По словам Марии, поначалу молодому человеку было непросто освоиться в новых условиях, однако постепенно он адаптировался и теперь получает удовольствие от учебы.