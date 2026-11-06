«Просто шок!»: Мария Погребняк решила вернуться к натуральным волосам после наращивания

06 ноября 2026, 22:45

Мария Погребняк сняла наращенные пряди и удивилась состоянию своих волос

Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

37-летняя Мария Погребняк решила отказаться от наращенных волос и показала подписчикам результат после снятия искусственных прядей. Кадрами из салона красоты блогерша поделилась в личном блоге. Как выяснилось, итог процедуры стал для нее неожиданностью: Мария не предполагала, что собственные волосы окажутся в настолько хорошем состоянии.





Увидев свои натуральные локоны, знаменитость не скрывала удивления и эмоционально отреагировала на преображение.





«Это просто шок!» — эмоционально отреагировала Погребняк на результат процедуры.