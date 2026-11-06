«Я человек не грубый»: бывший муж Полины Гагариной откровенно высказался об интимной жизни
Экс-супруг Полины Гагариной объяснил, почему считает себя слишком мягким
Бывший муж певицы Полины Гагариной, Дмитрий Исхаков, неожиданно затронул тему интимной жизни. В личном блоге фотограф поделился своими взглядами на отношения между партнерами и порассуждал о том, насколько совместимы сексуальная близость и уважение. При этом он признался, что собственный характер считает скорее мягким, чем жестким.
По мнению Исхакова, секс и уважение предполагают разные модели поведения. Он отметил, что в интимной близости от человека порой ожидают определенной грубости, однако сам фотограф не считает такую манеру общения близкой себе. Напротив, Дмитрий охарактеризовал себя как доброго, чуткого и воспитанного человека.
«Мне кажется, секс и уважение — это противоположные… В одном предложении не могут стоять "секс" и "уважение". От тебя ждут… даже грубости какой‑то ждут. А я человек не грубый, мягкий я человек, добрый, сочувствующий, эмпатичный, воспитанный, интеллигентный, как бы это ни звучало», — высказался мужчина.Напомним, Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина расстались в 2021 году после семи лет брака. После разрыва бывшим супругам пришлось решать вопросы, связанные с воспитанием общей дочери Мии. В 2024 году они обсуждали в суде порядок общения фотографа с ребенком и другие родительские вопросы. В итоге сторонам удалось урегулировать разногласия.
Если раньше певица старалась не привлекать лишнего внимания к дочери и редко показывала ее публике, то теперь все чаще делится успехами Мии. Исхаков также поддерживает связь с наследницей и регулярно публикует совместные с ней видео.