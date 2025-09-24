«Наша песенка ещё не спета»: Бузова рассказала, что связывает её с Киркоровым

24 сентября 2025, 21:50

Ольга Бузова прокомментировала поцелуй с Киркоровым на концерте Билана

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Зрителям концерта Димы Билана, прошедшего в июне, запомнился не только сам артист, но и неожиданный момент в зрительном зале — Ольга Бузова и Филипп Киркоров публично поцеловались, вызвав шквал комментариев в соцсетях. Хотя певица обычно оставляет место для домыслов, в этот раз она решила прояснить ситуацию.





На презентации нового сезона шоу «Звёзды в джунглях» Бузова в разговоре с Super объяснила, каковы у неё отношения с поп-королём. Она отметила, что не обращает внимания на бурную реакцию публики.





«Пытались вспомнить, где мы виделись в последний раз, а потом вспомнили, что лучше было бы, чтобы все забыли. Но что снято — то снято. Наше личное общение — это наше личное общение. Просто оно было зафиксировано. Что мы делаем наедине, вам лучше не знать. <...> Наша песенка ещё не спета», — с улыбкой сказала Ольга.