Дана Борисова опровергла слухи о романе дочери с продюсером Диброва
Недавно в СМИ появились слухи о том, что дочь телеведущей Даны Борисовой начала роман с продюсером Дмитрия Диброва, который значительно старше Полины. Общественная Служба Новостей обратилась к матери за разъяснениями.
Телеведущая сообщила, что она лично знакома с 35-летним продюсером Артуром Якобсоном, однако категорически не поддерживает возможность отношений между ним и её дочерью.
Борисова уточнила, что никаких романов между Полиной и Артуром нет — подобные слухи она назвала пиаром. Она подчеркнула, что Артур порядочный человек, но считает, что дочь слишком молода для серьёзных отношений и брака, ей нужно набраться жизненного опыта.
Кроме того, телеведущая отметила, что у Полины есть молодой человек, о котором она часто говорит, и подчеркнула, что слухи о романе с продюсером не соответствуют действительности. Борисова добавила, что старается не вмешиваться в личную жизнь дочери, но всё же следит за её судьбой.
Читайте также: