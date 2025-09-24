Дана Борисова опровергла слухи о романе дочери с продюсером Диброва

24 сентября 2025, 20:47

Дана Борисова заявила, что её дочь не состоит в отношениях с продюсером Диброва

Дана Борисова с дочерью Полиной (Фото: Instagram* / @danaborisova_official)

Недавно в СМИ появились слухи о том, что дочь телеведущей Даны Борисовой начала роман с продюсером Дмитрия Диброва, который значительно старше Полины. Общественная Служба Новостей обратилась к матери за разъяснениями.