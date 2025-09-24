Дочь Ксении Бородиной перепугала её картонной фигурой Егора Крида
Телеведущая Ксения Бородина рассказала подписчикам забавный случай из семейной жизни. Возле спальни младшей дочери Теоны она неожиданно столкнулась с картонной фигурой Егора Крида в полный рост.
Как выяснилось, 9-летняя Теона — поклонница певца, и она уговорила старшую сестру Марусю заказать сувенир на маркетплейсе.
Бородина призналась, что была сильно удивлена: она шутливо писала, что «привела мужика домой» и просила у подписчиков совета, что с этим делать.
Девочка при этом сняла процесс распаковки фигуры на видео, которым телеведущая поделилась в своём Telegram-канале. Теона отметила, что рост «кумира» составляет 185 сантиметров и выразила недоумение, как его собирать, чтобы ничего не упало.
Напомним, у Ксении Бородиной две дочери: Маруся, родившаяся в 2009 году от бизнесмена Юрия Будагова, и Теона, появившаяся на свет в 2015 году от Курбана Омарова. Сейчас телеведущая счастлива в браке с Николаем Сердюковым.
