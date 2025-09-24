Дочь Ксении Бородиной перепугала её картонной фигурой Егора Крида

24 сентября 2025, 20:07

Ксения Бородина испугалась картонного Егора Крида

Ксения Бородина (Фото: Instagram* / @borodylia)

Телеведущая Ксения Бородина рассказала подписчикам забавный случай из семейной жизни. Возле спальни младшей дочери Теоны она неожиданно столкнулась с картонной фигурой Егора Крида в полный рост.