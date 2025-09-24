Гоген Солнцев тревожится за здоровье Даны Борисовой

24 сентября 2025, 20:23

Гоген Солнцев обеспокоен возможными проблемами со здоровьем у Даны Борисовой

Гоген Солнцев (Фото: Instagram* / @solntcev)

Шоумен Гоген Солнцев поделился сильной обеспокоенностью состоянием телеведущей Даны Борисовой. В своём блоге он опубликовал эмоциональное обращение к коллеге.





Причиной тревоги стало недавнее появление Борисовой в эфире, её внешний вид вызвал у Солнцева подозрения на возможное возвращение к вредным привычкам. Он отметил, что это может крайне негативно сказаться на её здоровье, и призвал её немедленно пересмотреть образ жизни.





«Страшно подумать, что ты опять вернулась к запрещёнке. <...> Срочно бросать бухать, иначе это очень плохо закончится», — эмоционально обратился он к Дане.