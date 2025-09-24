Гоген Солнцев тревожится за здоровье Даны Борисовой
Шоумен Гоген Солнцев поделился сильной обеспокоенностью состоянием телеведущей Даны Борисовой. В своём блоге он опубликовал эмоциональное обращение к коллеге.
Причиной тревоги стало недавнее появление Борисовой в эфире, её внешний вид вызвал у Солнцева подозрения на возможное возвращение к вредным привычкам. Он отметил, что это может крайне негативно сказаться на её здоровье, и призвал её немедленно пересмотреть образ жизни.
«Страшно подумать, что ты опять вернулась к запрещёнке. <...> Срочно бросать бухать, иначе это очень плохо закончится», — эмоционально обратился он к Дане.Солнцев подчеркнул необходимость срочно отказаться от пагубных привычек ради сохранения здоровья и благополучия.