Бузова разрыдалась, после встречи с Давой и беременной Краймбрери на красной дорожке «Big Love Show»

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)
В минувшие выходные Ольга Бузова появилась на концерте «Big Love Show». Она разрыдалась перед журналистами, отвечая на их вопросы о личной жизни.
Звезда российского шоу-бизнеса откровенно призналась, что сейчас она одинока, но очень хочет построить крепкие отношения. Бузова рассказала, что так и не встретила достойного мужчину.
При этом она добавила, что ни один из ее ухажеров не поинтересовался, как прошло ее выступление, перед которым она сильно волновалась. В этот момент дувушка не смогла сдержать слез.
Однако многие заподозрили, что расплакалась певица, так как не смогла сдержать эмоций после того, как встретила на красной дорожке своего бывшего возлюбленного Давида Манукяна с беременной Мари Краймбрери.
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«Я нравлюсь мужчинам. Я это чувствую. Но я поняла, что я люблю себя и пока не люблю никого из мужчин. Я не хочу проходящих отношений. Поэтому нужно ходить на свидания. Ты никогда не знаешь, понравится он тебе или нет. Подает ли он тебе руку, когда вы выходите из машины? Желает ли он спокойной ночи и доброго утра», — поделилась Бузова.
При этом она добавила, что ни один из ее ухажеров не поинтересовался, как прошло ее выступление, перед которым она сильно волновалась. В этот момент дувушка не смогла сдержать слез.
Однако многие заподозрили, что расплакалась певица, так как не смогла сдержать эмоций после того, как встретила на красной дорожке своего бывшего возлюбленного Давида Манукяна с беременной Мари Краймбрери.
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Элина Позднякова