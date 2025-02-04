Скорбит или нет? Бузова показала свой новый элегантный наряд

Ольга Бузова (Фото: соцсети)
Новый элегантный наряд продемонстрировала в социальных сетях телеведущая Ольга Бузова. Между тем поклонники звезды экрана считают, что она намекает на страдания по блогеру Давиду Манукяну. Тот в свою очередь готовится стать папой.
На последней фотографии Бузова в черном платье на фоне пляжного заката. Кроме того, на ней темные очки, а волосы собраны в пучок.
Фанаты считают образ селебрити «траурным» и решили, что таким образом она скрывает собственную печаль на фоне счастья Манукяна.
Ранее Ольга Бузова отреагировала на новость про скорое отцовство Давы.
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«Если взял паузу, то держи ее так долго, как только сможешь», — процитировала Ольга пьесу Сомерсета Моэма «Театр».Ольга Бузова (Фото: соцсети)
Фанаты считают образ селебрити «траурным» и решили, что таким образом она скрывает собственную печаль на фоне счастья Манукяна.
Ранее Ольга Бузова отреагировала на новость про скорое отцовство Давы.
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Никита Кротов