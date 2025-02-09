«Я почувствовала, что она беременна»: Ханна рассказала, как довела до слёз Мари Краймбрери

Ханна (фото: Instagram* @offi_hanna)
Певица Ханна рассказала, как узнала об интересном положении своей подруги Мари Краймбрери. Она одной из первых поняла, что в жизни коллеги грядут приятные перемены.
Ханна поделилась, что долгое время Мари не говорила, что беременна, однако девушка сама это почувствовала.
После этого Краймбрери не смогла сдержать слёз, вслед за ней расплакалась и Ханна. Девушки крепко обнялись, после чего Мари поинтересовалась, как Ханна узнала о её положении. «А я просто почувствовала», – ответила певица.
Ханна также выразила уверенность, что Мари и её избранник Дава станут прекрасными родителями. Они творческие люди, поэтому чувствуют всё намного глубже. К тому же, певица уверена, что они максимально «кайфанут» от воспитания ребёнка.
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*запрещён в РФ
«Мы достаточно хорошо общаемся. Я почувствовала, что она беременна. Она мне не говорила. Мы встретились на одном мероприятии в гримёрке, и я к ней просто подошла. Я ей говорю: «Послушай, моя хорошая, если то, что я думаю, правда, просто имей в виду, что я рядом и ты можешь мне любой вопрос задать. Я знаю, что это очень волнительный момент и что очень много вопросов возникает, когда ты беременна в первый раз», – откровенно высказалась Ханна о встрече с Мари.
После этого Краймбрери не смогла сдержать слёз, вслед за ней расплакалась и Ханна. Девушки крепко обнялись, после чего Мари поинтересовалась, как Ханна узнала о её положении. «А я просто почувствовала», – ответила певица.
Ханна также выразила уверенность, что Мари и её избранник Дава станут прекрасными родителями. Они творческие люди, поэтому чувствуют всё намного глубже. К тому же, певица уверена, что они максимально «кайфанут» от воспитания ребёнка.
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Анастасия Чинкова