«Теряя голову, теряю страх»: Бузова откровенно поцеловалась с красавцем в клипе «Неверная», запевая о свободе от абьюза

Ольга Бузова (Фото: стоп-кадр клипа «Неверная» на Youtube)
Ольга Бузова снова взбудоражила поклонников — певица представила клип на песню «Неверная», в котором разыгралась настоящая страсть. В кадре 39-летняя артистка обнимается и целуется с харизматичным красавцем, а сама композиция звучит как манифест свободы.
Однако Бузова спешит открыть глаза тем, кто увидел в названии песни отсылку на измену. Речь о другом.
В новом клипе Бузова перевоплотилась в женщину, которая решает уйти из токсичных отношений. Той надо сделать выбор, который вернет ей контроль над собственной судьбой. По сюжету героиня разрывает связь с парнем, который отравлял девушке жизнь, а судьба тут же преподносит ей подарок — новую любовь. Артистка подчеркивает, что «неверность» здесь — это не про измены, а про отказ жить по чужим правилам.
Однако это очень сомнительная интерпретация. Пока они были в отношениях, Манукян неоднократно делал Ольге предложение руки и сердца, но она каждый раз отказывала. Объяснялась тем, что пока не готова.
Затем, после расставания, Бузова обвинила блогера в абьюзе и радостно назвала себя «свободной». Определенная схожесть с историей героини в клипе, несомненно, присутствует.
Похоже, певица хочет еще какое-то время насладиться статусом холостячки, но не полностью закрыта от поиска новой любви.
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«Неверность правилу «отличницы», когда женщина, боясь осуждения, проживает жизнь в маске с искусственной радостью, не найдя смелости сделать шаг к истинному счастью», — объясняет певица в личном блоге Instagram*.
Ольга Бузова и ее «парень» (Фото: стоп-кадр клипа «Неверная» на Youtube)
В новом клипе Бузова перевоплотилась в женщину, которая решает уйти из токсичных отношений. Той надо сделать выбор, который вернет ей контроль над собственной судьбой. По сюжету героиня разрывает связь с парнем, который отравлял девушке жизнь, а судьба тут же преподносит ей подарок — новую любовь. Артистка подчеркивает, что «неверность» здесь — это не про измены, а про отказ жить по чужим правилам.
«Не бойтесь осуждений, не бойтесь ошибаться… Вы имеете право на ошибку! И всегда выбирайте себя», — уверяет Бузова.Главную мужскую роль исполнил эффектный брюнет с мужественной внешностью, и их сцены с Бузовой смотрятся чувственно. В песне героиня клипа признается, что дрожит в объятиях возлюбленного, теряя страх и голову.
Ольга Бузова и ее «парень» (Фото: стоп-кадр клипа «Неверная» на Youtube)
«Знаю, неверная. Знаю, что грешная», — поются строки.Пользователи оценили клип. Много положительных комментариев написали как о постановке, так и о кастинге партнера. Конечно, в первую очередь похвалили саму Ольгу и ее голос.
«Талантливый человек — талантлив во всем. Ольга Игоревна, вы тому яркое подтверждение. Певица, актриса, телеведущая и просто красавица», — отметил один из пользователей.Но были и те, кто не мог прекратить проводить параллели с тем, что Бузова говорила о своих старых отношениях. Кто-то поддержал ее переживания, а кто-то укорил. Мол, пора оставить прошлое, и дать бывшему счастливо строить новую жизнь. Не пытаться «распространять на него негатив» подобными клипами.
Какая связь между «Неверной» и личной жизнью Бузовой?Недавно Бузова продемонстрировала в социальных сетях новый элегантный наряд: ходят слухи, что так она намекает на страдания по блогеру Давиду Манукяну, который готовится стать отцом.
Однако это очень сомнительная интерпретация. Пока они были в отношениях, Манукян неоднократно делал Ольге предложение руки и сердца, но она каждый раз отказывала. Объяснялась тем, что пока не готова.
Обвинения в абьюзе от Бузовой и измены в отношениях: Мари Краймбрери и Дава ждут ребенка. Что известно об их тайном романе?
Затем, после расставания, Бузова обвинила блогера в абьюзе и радостно назвала себя «свободной». Определенная схожесть с историей героини в клипе, несомненно, присутствует.
Похоже, певица хочет еще какое-то время насладиться статусом холостячки, но не полностью закрыта от поиска новой любви.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева