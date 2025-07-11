Бузова с округлившимся животом заявила на публике, что родит в следующем году

11 июля 2025, 16:00

Ольга Бузова (Фото: Instagram*/buzova86)

Певица Ольга Бузова на концерте в Витебске внезапно заявила, что родит в следующем году. Обозреватели «МК» отметили, что у нее явно округлился живот.





Присмотревшись, изменения можно заметить и в публикациях исполнительницы в соцсетях. Фигуру подчеркивает изумрудное платье знаменитости.



Ольга Бузова (Фото: Instagram*/buzova86)





«В следующем году я рожаю. У меня все идет поочередно», — сказала Бузова.

