Бузова с округлившимся животом заявила на публике, что родит в следующем году
Певица Ольга Бузова на концерте в Витебске внезапно заявила, что родит в следующем году. Обозреватели «МК» отметили, что у нее явно округлился живот.
Присмотревшись, изменения можно заметить и в публикациях исполнительницы в соцсетях. Фигуру подчеркивает изумрудное платье знаменитости.
«В следующем году я рожаю. У меня все идет поочередно», — сказала Бузова.При этом она добавила, что «драники дают о себе знать», признавшись, что «еле влезла в корсет». Телеведущая подчеркнула, что свои «арбузы» и вес пора растрясать всем.
В ноябре Бузова выступила с песней Олега Майями «Такси», тогда она говорила, что романтическая песня может оказаться реальными чувствами. В конце номера звезды страстно поцеловались.
*Запрещен в РФ