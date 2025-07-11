Бузова с округлившимся животом заявила на публике, что родит в следующем году

Ольга Бузова (Фото: Instagram*/buzova86)

Певица Ольга Бузова на концерте в Витебске внезапно заявила, что родит в следующем году. Обозреватели «МК» отметили, что у нее явно округлился живот.



Присмотревшись, изменения можно заметить и в публикациях исполнительницы в соцсетях. Фигуру подчеркивает изумрудное платье знаменитости.

Ольга Бузова (Фото: Instagram*/buzova86)

«В следующем году я рожаю. У меня все идет поочередно», — сказала Бузова.
При этом она добавила, что «драники дают о себе знать», признавшись, что «еле влезла в корсет». Телеведущая подчеркнула, что свои «арбузы» и вес пора растрясать всем.

В ноябре Бузова выступила с песней Олега Майями «Такси», тогда она говорила, что романтическая песня может оказаться реальными чувствами. В конце номера звезды страстно поцеловались.

*Запрещен в РФ

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