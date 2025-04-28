Иван Ургант (фото: Instagram* @urgantcom)
Иван Ургант вышел на связь из Москвы после зарубежных гастролей. Соответствующее видео телеведущий опубликовал в своем блоге.
Недавно Ургант закончил тур по Европе. Прогуливаясь по Садовому кольцу, Иван поблагодарил поклонников за то, что они посещали его выступления.
В конце обращения шоумен посмеялся над теми, кто считает, что он не живет в российской столице.
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*Запрещен в РФ
В конце обращения шоумен посмеялся над теми, кто считает, что он не живет в российской столице.
«Хочу сказать огромное спасибо тем зрителям, которые прилетали из России, из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Владивостока. Мы по вам тоже очень скучаем. Думаю, что совсем скоро увидимся. До встречи. С любовью, ваш мираж», — добавил он.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова