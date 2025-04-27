Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Хотелось бы серьезнее относиться к обязанностям крестной мамы»: Ольга Бузова хочет чаще видеться с крестником

«Хотелось бы серьезнее относиться к обязанностям крестной мамы»: Ольга Бузова хочет чаще видеться с крестником

Ольга Бузова (Фото: Telegram-канал @byzovahouse)

Ольга Бузова (Фото: Telegram-канал @byzovahouse)

Ольга Бузова является крестной мамой четвертого сына Марии Погребняк. По признанию певицы, ей бы хотелось чаще видеться с мальчиком.
Бузова стала крестной Вовы еще осенью прошлого года. С того момента звезда старается уделять должное внимание сыну, но все же свободное время чаще оставляет на работу.

«Хотелось бы серьезнее относиться к обязанностям крестной мамы, но Маша, выбирая меня, знала, что я не смогу приезжать к Вовчику каждый день. Хотя я стараюсь. В начале марта выделила целый вечер для того, чтобы провести с ним время. Когда Игорь, муж Маши, уложил Вовчика спать, мы прекрасно втроем посидели дома. Ребенок ко мне привык, он спокойно идет на руки, не плачет», — цитирует признание Бузовой Starhit.

Как оказалось, Ольга является крестной для еще одного ребенка. Как оказалось, это уже подросток по имени Семен, мама которого близкая подруга артистки. Сама Ольга мечтает о появлении девочки, но пока не нашла мужчину, с которым хотела бы иметь общего наследника.

Читайте также:

«Она говорит, а стыдно мне»: Сергей Соседов раскритиковал Ольгу Бузову и сравнил ее с Лерой Кудрявцевой

«Все сошлось»: Ольга Бузова рассказала, как назовет своего сына

Спустила лямку, оголила грудь и подняла мини-платье: Айза, Бузова, Ковальчук и другие звёзды, которые «засветили» интимные места
#ребёнок
#звёзды
#мама
#родители
#певица
Алексей Панин оставил в России полумиллионные долги по просроченным платежам
Алексей Панин имеет в России долги на сумму не менее 411 тысяч рублей
27 апреля 2025, 05:43

Фото: iStock/alexialex

Российский актер Алексей Панин* оставил в РФ долги на сумму не менне 411 тысяч рублей. В основном это не оплаченные кредиты. Напомним, что артист заочно приговорен к шести годам тюрьмы за оправдание терроризма.
«Общая сумма долгов Панина* до выезда из России составляет не менее 411 тыс. рублей, преимущественно они касаются непогашенных кредитов», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

В отношении Панина* открыты три исполнительных производства. Два из них по неоплаченным кредитам. Их действия были прекращены, так как согласно законодательству, если невозможно установить местонахождение или имеющиеся состояние должника, то тогда исполнительное производство завершается.

На данный момент актер проживает за границей. Он заочно приговорен к шести годам колонии за оправдание терроризма. Причиной этого стали посты Панина* в его telegram-канале, где тот положительно высказывается об ударах ВСУ по Крымскому мосту.

Читайте также:

«Уничтожила свое здоровье настолько, насколько могла»: Айза рассказала, как каждый день борется за жизнь

«Храплю и ухожу в другую спальню»: Анна Семенович спит с возлюбленным в разных постелях

Марка Эйдельштейна могли отчислить из театрального вуза за увлечение Голливудом

Алексей Панин* признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов
#актёр
#производство
#рф
#долги
#кредит
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Уничтожила свое здоровье настолько, насколько могла»: Айза рассказала, как каждый день борется за жизнь
Айза: из-за депрессии приходиться бороться за жизнь каждый день
27 апреля 2025, 01:24

Айза (Фото: Telegram @aizalovesyou)

Блогер Айза ежедневно борется за жизнь на фоне проблем с здоровьем. Об этом призналась сама звезда, которой несколько лет диагностировали клиническую депрессию. Из-за нее Айза даже перестала читать новости, чтобы не тревожить свои нервы.
«Уничтожила свое ментальное здоровье настолько, насколько могла. Так что вот. Будем лечиться», — цитирует Айзу Starhit.

Уже свыше двух лет блогер не может справиться со своей проблемой. Несмотря на это, Айза пытается смотреть на мир с позитивом.

«Каждый раз, когда такое происходит, хочу бросить эту борьбу и начать пить лекарства… но зависеть от них мне еще страшнее… Любой конфликт, любая сильная эмоция, усталость откидывает меня глубоко назад в моей работе и борьбе с болезнью», — призналась звезда.

«Храплю и ухожу в другую спальню»: Анна Семенович спит с возлюбленным в разных постелях
«Храплю и ухожу в другую спальню»: Анна Семенович спит с возлюбленным в разных постелях

При этом подписчики критикуют жалобы блогера и не верят в ее психологические проблемы. Среди аргументов приводят то, что у Айзы есть дети, дом и деньги. На первый взгляд этого должно быть достаточно для звезды, но и это не позволяет ей избавиться от депрессии.

«И думаете, мне нравится испытывать такой дискомфорт? Думаете, что я это выбрала и рада такому диагнозу? Я каждый гребаный день борюсь за свою жизнь… и делаю очень многое для этого. Но у меня было тяжелое испытание в детстве, которое, к сожалению, бесследно не прошло для моего здоровья», — отвечает Айза хейтерам.

Как объясняет блогер, финансы никак не влияют на ее здоровье. К тому же она объясняет, что столько зарабатывают как раз люди с сильными травмами, ведь с помощью этого они пытаются заглушить внутреннюю боль.

Читайте также:

Марка Эйдельштейна могли отчислить из театрального вуза за увлечение Голливудом

«Думала по-английски. Стеснялась»: Алсу раскрыла, почему не давала интервью на заре карьеры

«Я всего достигла с отсутствием груди»: Юлия Зиверт ответила оскорбившей её девушке
#деньги
#дети
#лекарства
#конфликт
#дом
#жалобы
#здоровье
#жизнь
#финансы
#звёзды
#блогер
#люди
#психология
#депрессия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Храплю и ухожу в другую спальню»: Анна Семенович спит с возлюбленным в разных постелях
Анна Семенович спит с возлюбленным в разных постелях из-за храпа
27 апреля 2025, 00:41

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович уже два года состоит в отношениях с возлюбленным Денисом Шреером. Несмотря на мысли о свадьбе, иногда паре приходится спать в разных кроватях. Как оказалось, причиной всего является банальный храп.
Даже спустя столько времени экс-солистка «Блестящих» не смогла привыкнуть к издаваемым звукам любимого.

«Иногда храплю, бывает такое. Тогда я ухожу в другую спальню», — цитирует признание Шреера Starhit.

Жених Анны Семенович признался, что до сих пор не развелся с женой
Жених Анны Семенович признался, что до сих пор не развелся с женой

Семенович решила даже здесь позаботиться об избраннике. Пара переехала в дом, где Анна сделала красивую спальню ля Дениса. Там мужчина храпит в одиночестве.

«Мы недавно переехали в дом, где у нас теперь есть несколько спален. Знаете, как я предохранилась от храпа моего любимого? Я ему сделала такую красивую спальню: новые шторы, мы покрасили стены, новая кровать, матрас. Я раньше просыпаюсь, он встает чуть позже. Я бегу вниз, делаю женские дела. И смотрю: звонок от любимого. Он такой: „Я проснулся“. Я такая: „Поняла, подымаюсь!“», — рассказывает о быте с Шреером Семенович.

Анна рассказала о том, почему пара до сих пор не поженилась. Все из-за того, что Денис до сих пор состоит в браке, поэтому для начала ему нужно развестись. К тому же Шреер воспитывает ребенка от бывшей жены, девятилетнего мальчика.

Читайте также:

Экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович снялась обнажённой в домашней ванной

«Не берите с меня пример!»: тяжелобольная Анна Семенович поделилась своим состоянием

Анна Семенович сыграла свадьбу со звездой сериала «Реальные пацаны»
#дом
#мужчина
#звёзды
#сон
#шоу-бизнес
#брак
#певица
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Валерия впервые встретилась с новорождённым внуком – видео
26 апреля 2025, 21:59

Валерия и Иосиф Пригожин (фото: Instagram* @valeriya)

На днях невестка Валерии стала мамой во второй раз. У сына певицы Арсения Шульгина и его жены Лианы родился сын, которого назвали Мироном.
В субботу Валерия и Иосиф Пригожин впервые увидели внука. Исполнительница и продюсер подержали малыша на руках и с умилением пытались угадать, на кого он больше похож.

«Состоялась первая встреча с нашим Мирошей. Какие же малыши крохотные, когда появляются на свет. Каждый раз этому удивляемся. Пахнет молочком, хорошенький, прям мальчик-мальчик. Все рассматривали его, на кого похож, есть ли сходство с Селинкой, с кем-то из родственников. Спасибо нашим любимым Арсению и Лиане», – написала Валерия в своём Telegram-канале.

В честь прибавления в семье Валерия и Пригожин купили много подарков для молодых родителей. Пара заранее составила вишлист. В основном в нём оказались самые нужные вещи для новорождённого – кроватка, коляска и одёжки.

Старшая дочь пары, трёхлетняя Селин, пока привыкает к новой роли старшей сестрёнки. В семье надеются, что дети быстро подружатся, и удастся избежать ревности.

Читайте также:

Валерия раскрыла, какие подарки приготовила внуку: «Ребята составили вишлист»

«Это чудо!»: Валерия поблагодарила сына с невесткой после рождения внука

«Эти 24 часа изменили нас»: невестка певицы Валерии Лиана Шульгина рассказала все подробности о вторых родах

*запрещён в РФ
#дети
#подарки
#встреча
#мальчик
#семья
#певица
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Марка Эйдельштейна могли отчислить из театрального вуза за увлечение Голливудом
Ректор Школы-студии МХАТ Золотовицкий заявил, что мог отчислить Эйдельштейна
26 апреля 2025, 21:08

Марк Эйдельштейн (Фото: ВКонтакте @m.eydel)

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий заявил, что чуть не отчислил актера Марка Эйдельштейна из театрального вуза. Причиной тому стало увлечение молодого артиста Голливудом, сообщило агентство НИА «Нижний Новгород».
Эйдельштейн, по данным журналистов, учился на курсе Марины Брусникиной и Сергея Щедрина — известных педагогов Школы-студии. Когда увлеченность Голливудом, по мнению Золотовицкого, начала мешать обучению, то он всерьез задумался об отчислении звезды «Аноры» и даже поругался с ним.

«Я с ним даже поссорился. Чуть не выгнал его из-за Голливуда», — откровенничал ректор Школы-студии МХАТ.

Но, несмотря на трудности и взаимное недопонимание, Марку удалось завершить учебу. В Голливуде артист тоже преуспел, снявшись в картине, завоевавшей пять «Оскаров» в текущем году.

Ранее сын Тины Канделаки рассказал о совместной работе с Марком Эйдельштейном.

Читайте также:

«Позвонил её маме, выгонял детей из комнаты, пытался сделать всё»: солист «Челси» Корзин рассказал, как нашёл жену мёртвой

«Думала по-английски. Стеснялась»: Алсу раскрыла, почему не давала интервью на заре карьеры

«Я всего достигла с отсутствием груди»: Юлия Зиверт ответила оскорбившей её девушке
#актёр
#фильм
#звёзды
#артист
#ректор
#вуз
Следите за нашими новостями
в удобном формате