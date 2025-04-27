«Хотелось бы серьезнее относиться к обязанностям крестной мамы»: Ольга Бузова хочет чаще видеться с крестником

Ольга Бузова (Фото: Telegram-канал @byzovahouse)
Ольга Бузова является крестной мамой четвертого сына Марии Погребняк. По признанию певицы, ей бы хотелось чаще видеться с мальчиком.
Бузова стала крестной Вовы еще осенью прошлого года. С того момента звезда старается уделять должное внимание сыну, но все же свободное время чаще оставляет на работу.
Как оказалось, Ольга является крестной для еще одного ребенка. Как оказалось, это уже подросток по имени Семен, мама которого близкая подруга артистки. Сама Ольга мечтает о появлении девочки, но пока не нашла мужчину, с которым хотела бы иметь общего наследника.
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«Хотелось бы серьезнее относиться к обязанностям крестной мамы, но Маша, выбирая меня, знала, что я не смогу приезжать к Вовчику каждый день. Хотя я стараюсь. В начале марта выделила целый вечер для того, чтобы провести с ним время. Когда Игорь, муж Маши, уложил Вовчика спать, мы прекрасно втроем посидели дома. Ребенок ко мне привык, он спокойно идет на руки, не плачет», — цитирует признание Бузовой Starhit.
Как оказалось, Ольга является крестной для еще одного ребенка. Как оказалось, это уже подросток по имени Семен, мама которого близкая подруга артистки. Сама Ольга мечтает о появлении девочки, но пока не нашла мужчину, с которым хотела бы иметь общего наследника.
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Иван Мусатов