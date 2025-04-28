«Не самый удачный заход со стороны Даны»: Натан оценил провокацию Борисовой в шоу «Сокровища императора»

Натан (фото: Instagram* @natan_official)
39-летний Натан встретился на проекте «Сокровища императора» с Даной Борисовой и Аленой Жигаловой, которые публично критиковали его за измены жене.
Алена Жигалова приехала на проект в паре с Даной Борисовой. Они принимали участие в шоу «Звезды в джунглях» вместе с рэпером.
Стоит отметить, что Дана не удержалась и сразу же напомнила Натану о его любовных похождениях. Вскоре музыкант прокомментировал события выпуска.
Читайте также:
Дубцова высказалась об отношениях с Натаном после шоу «Сокровища императора»
«Плюсы быть подлецом? Не надо париться»: Натан вспомнил свои предательства
«С первого дня в джунглях я положила глаз на Натана!»: Алена Жигалова призналась, что плакала из-за рэпера
*Запрещен в РФ
Стоит отметить, что Дана не удержалась и сразу же напомнила Натану о его любовных похождениях. Вскоре музыкант прокомментировал события выпуска.
«Была спокойная и приятная серия, но до взрыва эмоций осталось совсем немного. Новые участники. Алена и Дана уже почти родные. Не самый удачный заход со стороны Даны, но да ладно, пока оставим это», — отметил Натан в своем блоге.
Читайте также:
Дубцова высказалась об отношениях с Натаном после шоу «Сокровища императора»
«Плюсы быть подлецом? Не надо париться»: Натан вспомнил свои предательства
«С первого дня в джунглях я положила глаз на Натана!»: Алена Жигалова призналась, что плакала из-за рэпера
*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова