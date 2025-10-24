«Три бессонные ночи»: Бузовой удалось вернуть свой аккаунт

24 октября 2025, 18:01

Певице Ольге Бузовой удалось вернуть свой аккаунт в соцсетях

Ольга Бузова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Ольга Бузова стала жертвой мошенников: злоумышленники получили доступ к её аккаунту в запрещённой в России соцсети и с его помощью проводили фейковые розыгрыши, выманивая деньги у подписчиков.





Сегодня телеведущей удалось восстановить контроль над страницей, и она опубликовала обращение в личном блоге.





«Мои хорошие, всем привет! Мне удалось сейчас прямо вернуть свой аккаунт. Это я, ваша Оля. Три бессонные ночи. Вот я наконец-таки получила возможность общаться с вами», — поделилась знаменитость.