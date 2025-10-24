«Три бессонные ночи»: Бузовой удалось вернуть свой аккаунт
Певица Ольга Бузова стала жертвой мошенников: злоумышленники получили доступ к её аккаунту в запрещённой в России соцсети и с его помощью проводили фейковые розыгрыши, выманивая деньги у подписчиков.
Сегодня телеведущей удалось восстановить контроль над страницей, и она опубликовала обращение в личном блоге.
«Мои хорошие, всем привет! Мне удалось сейчас прямо вернуть свой аккаунт. Это я, ваша Оля. Три бессонные ночи. Вот я наконец-таки получила возможность общаться с вами», — поделилась знаменитость.
Исполнительница настоятельно попросила поклонников не переводить никому деньги и не переходить по сомнительным ссылкам: по её словам, мошенники могут снова взломать страницу и под видом неё собирать средства.
Селебрити пообещала предпринять меры по защите аккаунта и заверила, что не проводит никаких розыгрышей в своих социальных сетях.