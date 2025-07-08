Бузову заметили с импозантным мужчиной на свадьбе
Бузова пришла на свадьбу Авериной и Соловьёва вместе с мужчиной
Ольга Бузова была приглашена на свадьбу чемпионки мира по художественной гимнастике Дины Авериной и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва. Тождественная церемония состоялась 7 июля.
Известно, что Бузову сопровождал мужчина по имени Александр. Совместные фото телеведущая опубликовала в личном блоге.
«Ребята, вы невероятно нежные, красивые и влюбленные. Тот момент, когда два чистых, добрых человека соединились в прекрасную семью. Пронесите ваши чувства через всю жизнь», — поздравила Ольга жениха и невесту.На свадебной вечеринке Бузова общалась со своим спутником, который осыпал её комплиментами и называл «тигрицей».
Кроме Ольги Бузовой, на церемонию были приглашены Ирина Винер, Татьяна Навка, Илья Авербух с женой Лизой Арзамасовой и другие звёзды.