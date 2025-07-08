Бузову заметили с импозантным мужчиной на свадьбе

08 июля 2025, 11:09

Бузова пришла на свадьбу Авериной и Соловьёва вместе с мужчиной

Ольга Бузова со спутником Александром (Фото: Instagram*, @buzova86)

Ольга Бузова была приглашена на свадьбу чемпионки мира по художественной гимнастике Дины Авериной и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва. Тождественная церемония состоялась 7 июля.





Известно, что Бузову сопровождал мужчина по имени Александр. Совместные фото телеведущая опубликовала в личном блоге.

«Ребята, вы невероятно нежные, красивые и влюбленные. Тот момент, когда два чистых, добрых человека соединились в прекрасную семью. Пронесите ваши чувства через всю жизнь», — поздравила Ольга жениха и невесту.