«Дорогой человек, прошу, не суди»: подписала дочь Любови Успенской свои фото на пилоне

Татьяна Плаксина (Фото: instagram*/pacha_tati
Татьяна Плаксина, 35-летняя дочь Любови Успенской, пишет картины, сочиняет стихи, поёт. А с недавних пор решила попробовать себя в танцах. Она занялась балетом для взрослых, где главный атрибут - пилон.
Девушка устроила фотосессию у шеста. Она надела полупрозрачное платье, через которое просвечивало бельё, распустила волосы и сделала несколько снимков с разных ракурсов. Снимки, в исполнении Марии Мариновой, Татьяна подписала стихотворением собственного сочинения. Певица попросила не судить её строго.
Ранее певица рассказала из-за чего захотела заниматься на пилоне. По её словам - это главный проект. Она мечтает снять клип на свою песню и станцевать в нём. Плаксина не отрицает, что ее мама тоже захочет освоить этот непростой вид танца. 71-летняя Любовь Залмановна занимается йогой и может похвастаться отличной растяжкой.
Ещё недавно у Татьяны с мамой были напряжённые отношения, но теперь они стали очень близки.
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Татьяна Плаксина (Фото: instagram*/pacha_tati
«Люди простят всё за красоту, за легкий привкус бесконечности во рту. Люди простят всё за музыку из Рая, чьих просторов нет ни конца, ни края. Люди простят всё за танец богини, Лакшми на пилоне порхает отныне. Люди простят всё за сочные мазки на холсте. За живые глаза, вымоленные краской в пустоте. Люди простят всё за безмолвный плач. И даже сам палач смягчиться в своей груди. Дорогой человек, прошу, не суди», — гласит подпись под фото.
Татьяна Плаксина (Фото: instagram*/pacha_tati
Ранее певица рассказала из-за чего захотела заниматься на пилоне. По её словам - это главный проект. Она мечтает снять клип на свою песню и станцевать в нём. Плаксина не отрицает, что ее мама тоже захочет освоить этот непростой вид танца. 71-летняя Любовь Залмановна занимается йогой и может похвастаться отличной растяжкой.
Ещё недавно у Татьяны с мамой были напряжённые отношения, но теперь они стали очень близки.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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