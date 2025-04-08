«Папа сделал подарок сыну»: сына Марата Башарова не пустили на рейс

Марат Башаров (Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Елизавета Шевыркова, бывшая жена актера, рассказала, что ее с сыном не пустили на рейс даже после пройденной регистрации. Женщина поделилась, что представители авиакомпании ничем не обосновали свой отказ. В результате этой истории сын остался без подарка от отца.
По словам Елизаветы, идея подарка принадлежит Марату Башарову в честь начала каникул.
Теперь они будут добиваться справедливости и наказание авиакомпании.
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«Папа сделал подарок сыну — тур на школьные каникулы. Счастью не было придела, предвкушение и желание скорейшего отдыха», — рассказала женщина.Шевыркина вспоминает, что они вовремя приехали в аэропорт, сдали багаж, отстояли очередь на самолет, но так и не зашли в него.
«Подходит наша очередь и по непонятным причинам сотрудница разделяет нашу компанию (летели двумя семьями)! То есть пускает на посадку только моих друзей, а мне с Марселем отказывает, объявив: «Посадка закончилась минуту назад !» Именно на мне закончилась? Мы же вместе летим! Реакции от нее ноль! При том, что сзади нас было еще 4 человека. Ни уговоры, ни слезы ребенка не помогли попасть на борт», — делится бывшая жена Марата.
Теперь они будут добиваться справедливости и наказание авиакомпании.
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Дарья Филинова