Бьянка разочаровала часть публики выступлением в Донецке
Певица Бьянка, которую поклонники давно называют «королевой русского R&B», выступила в одном из ночных клубов Донецка, однако концерт вызвал неоднозначную реакцию у местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Артистка вышла на сцену вместе с подтанцовкой и исполнила свои известные хиты нулевых. Для части публики вечер стал приятным поводом окунуться в ностальгию — зрители подпевали знакомым песням и активно поддерживали исполнительницу.
Однако многие гости остались недовольны выступлением. По словам некоторых посетителей, певица выступала неуверенно и местами фальшивила, из-за чего общее впечатление оказалось смазанным. В соцсетях пользователи писали, что ожидали более высокого уровня исполнения от артистки с таким статусом.
Стоимость билетов в анонсах мероприятия не раскрывалась. При этом, как отмечают зрители, в прошлом году вход на аналогичные выступления певицы стоил от 6 до 10 тысяч рублей.
