Бьянка разочаровала часть публики выступлением в Донецке

22 февраля 2026, 19:18

Зрители раскритиковали концерт Бьянки в ночном клубе

Бьянка (Фото: Instagram* / @biankarnb)

Певица Бьянка, которую поклонники давно называют «королевой русского R&B», выступила в одном из ночных клубов Донецка, однако концерт вызвал неоднозначную реакцию у местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».