Шэрон Стоун заявила, что людей больше шокирует обнажённое тело, чем сцены насилия
Шэрон Стоун раскритиковала общество за страх перед наготой
Голливудская актриса Шэрон Стоун резко высказалась о современных общественных стандартах, заявив, что сегодня люди гораздо болезненнее реагируют на наготу, чем на проявления жестокости и насилия.
В своих соцсетях звезда фильма «Основной инстинкт» рассказала о недавнем опыте на съёмках картины «Богиня». По её словам, съёмочную группу попросили убрать из кадра портрет обнажённой женщины, что сильно её удивило и расстроило.
«Меня это очень взволновало. Мы боимся наготы на экранах и наших тел, но не насилия или всего остального, чем нас постоянно бомбардируют изо дня в день», — отметила актриса.Стоун подчеркнула, что подобная реакция общества говорит о двойных стандартах в восприятии искусства и человеческого тела, где естественность всё чаще вызывает больше споров, чем агрессивный контент.