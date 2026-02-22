Шэрон Стоун заявила, что людей больше шокирует обнажённое тело, чем сцены насилия

22 февраля 2026, 17:45

Шэрон Стоун раскритиковала общество за страх перед наготой

Шэрон Стоун (Фото: Instagram* / @sharonstone)

Голливудская актриса Шэрон Стоун резко высказалась о современных общественных стандартах, заявив, что сегодня люди гораздо болезненнее реагируют на наготу, чем на проявления жестокости и насилия.





В своих соцсетях звезда фильма «Основной инстинкт» рассказала о недавнем опыте на съёмках картины «Богиня». По её словам, съёмочную группу попросили убрать из кадра портрет обнажённой женщины, что сильно её удивило и расстроило.





«Меня это очень взволновало. Мы боимся наготы на экранах и наших тел, но не насилия или всего остального, чем нас постоянно бомбардируют изо дня в день», — отметила актриса.