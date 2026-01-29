Жена звезды «Реальных пацанов» Селиванова добилась исполнительного производства по алиментам

29 января 2026, 15:10

Приставы занялись экс-мужем Александры Селивановой, который задолжал ₽400 тысяч

Владимир и Александра Селивановы (Фото: Instagram* / @selivanova.alexa)

У бывшего мужа Александры Селивановой накопился внушительный долг по алиментам — около 400 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».