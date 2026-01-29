Жена звезды «Реальных пацанов» Селиванова добилась исполнительного производства по алиментам
У бывшего мужа Александры Селивановой накопился внушительный долг по алиментам — около 400 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Блогерше удалось добиться возбуждения исполнительного производства, однако, по её словам, несмотря на действия приставов, ни одного платежа в пользу детей до сих пор не поступило.
Александра подчеркивает, что вопрос для неё принципиальный и выходит далеко за рамки финансов. Сумма алиментов составляет 13 тысяч рублей на каждого ребёнка, и она не считает её чрезмерной. По словам Селивановой, главное — участие отца в жизни и обеспечении детей, ответственность за которых должна быть общей.
Блогерша рассказала, что полностью самостоятельно закрывает все расходы: дети учатся в частной школе и детском саду, занимаются большим теннисом, танцами и актерским мастерством — всё это требует постоянных вложений. В этих вопросах ей помогает нынешний супруг Владимир Селиванов, за что она ему искренне благодарна. Тем не менее Александра уверена: даже минимальное участие биологического отца в жизни детей — это не право, а обязанность, поэтому она и обратилась в суд.
