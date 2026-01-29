«Главное — не старше 70 лет»: Александр Ревва высказался о выборе спутника для дочери
Александр Ревва признался, что не собирается пускать на самотёк личную жизнь своей старшей дочери Алисы, которой уже исполнилось 18 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Шоумен воспитывает двух дочерей — Алису и Амели — и, по его словам, готов лично участвовать в выборе будущего зятя, пусть и с оговорками.
Пока ни одного поклонника знакомиться с папой Алиса не приводила, но Ревва заранее предупреждает: проверки будут. Впрочем, без фанатизма — окончательное слово он оставит за дочерью. Артист признаётся, что в роли отца он слишком мягок и при слове «папочка» моментально теряет всю строгость, превращаясь в «доброго полицейского».
Также Александр отметил, что для него не имеет значения национальность потенциального зятя. Единственное условие — возраст: мужчина должен быть «до 70 лет». Так что формально в список подходящих кандидатов внезапно попадает и холостой Григорий Лепс.
