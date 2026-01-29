«Главное — не старше 70 лет»: Александр Ревва высказался о выборе спутника для дочери

29 января 2026, 15:34

Александр Ревва готов контролировать будущего зятя

Александр Ревва (Фото: Instagram* / @arthurpirozhkov)

Александр Ревва признался, что не собирается пускать на самотёк личную жизнь своей старшей дочери Алисы, которой уже исполнилось 18 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».