Бьюти-блогеры Арси и Алекс Целесте фигурируют в уголовном деле о клевете
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали супружескую пару бьюти-блогеров Арси и Алекса Целесте. Основанием послужило уголовное дело о клевете. По этой статье суд может назначить им штраф или обязательные работы сроком до 160 часов. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
Уголовное дело возбудили после того, как компания «Космомедика» подала заявление о защите деловой репутации. Арси и Алекс Целесте несколько лет вели популярный блог о косметике и делились с подписчиками лайфхаками по уходу.
В ряде своих видеороликов они неоднократно заявляли, что продукция «Космомедики» вредит здоровью потребителей. Эти утверждения и стали предметом судебного разбирательства.
После задержания блогеров доставили в суд для избрания меры пресечения. Представитель следствия потребовал от суда поместить фигурантов под домашний арест. Судья, изучив материалы, не согласился с этой позицией и избрал более мягкую меру — запрет определённых действий.
