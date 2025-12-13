Бьюти-блогеры Арси и Алекс Целесте фигурируют в уголовном деле о клевете

13 декабря 2025, 15:31

В Москве задержали блогеров по делу о клевете на компанию «Космомедика»

Алекс и Арси Целесте (Фото: Telegram @arsiceleste_official)

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали супружескую пару бьюти-блогеров Арси и Алекса Целесте. Основанием послужило уголовное дело о клевете. По этой статье суд может назначить им штраф или обязательные работы сроком до 160 часов. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.