Стало известно, за какую сумму Quest Pistols соглашаются петь на русском языке

13 декабря 2025, 11:59

Группа Quest Pistols ограничила русскоязычную музыку на своих концертах

Группа Quest Pistols (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Украинская группа Quest Pistols внесла в контракты пункт о запрете русскоязычной музыки за час до и в течение получаса после своих выступлений. При этом коллектив начинает концерты со своего хита «Я устал» на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.