Стало известно, за какую сумму Quest Pistols соглашаются петь на русском языке
Украинская группа Quest Pistols внесла в контракты пункт о запрете русскоязычной музыки за час до и в течение получаса после своих выступлений. При этом коллектив начинает концерты со своего хита «Я устал» на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В текущей концертной программе из 12 песен 8 исполняются на русском. В переговорах с организаторами группа сначала заявила, что поёт только на украинском. Однако затем направила техническое задание на русском и согласилась на 45-минутное выступление за 15 тысяч евро.
Среди стандартных требований — перелёт эконом-классом, бутерброды, напитки. Отдельно прописаны туалетная бумага, косметика, розы и тележка из супермаркета. После 2022 года музыканты покинули Россию. Их видели на выступлениях в Европе, Казахстане и на Бали, что ранее вызывало критику на Украине.
Читайте также: