«Рано или поздно рванёт»: Фёдор Бондарчук раскритиковал браки с сильной женой

13 декабря 2025, 13:13

Фёдор Бондарчук назвал невозможной модель семьи, где жена зарабатывает больше

Фёдор Бондарчук (Фото: Instagram* @fedor_.bondarchuk)

Фёдор Бондарчук обсудил с актрисой Мариной Александровой тему финансов в семье. Интервью вышло в программе «Кино в деталях» на СТС.





Бондарчук спросил, нормально ли, если жена зарабатывает больше мужа. Александрова ответила, что в её семье такой ситуации нет, но отметила, что для многих успешных женщин это становится препятствием в личной жизни.

«А невозможна такая структура, что жена зарабатывает больше, чем мужчина, и вообще жена более активная и статусная?» — уточнил режиссёр.

«По-моему, нет. Это утопическая идея. Рано или поздно рванёт», — заявил Бондарчук.