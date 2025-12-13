«Рано или поздно рванёт»: Фёдор Бондарчук раскритиковал браки с сильной женой
Фёдор Бондарчук назвал невозможной модель семьи, где жена зарабатывает больше
Фёдор Бондарчук обсудил с актрисой Мариной Александровой тему финансов в семье. Интервью вышло в программе «Кино в деталях» на СТС.
Бондарчук спросил, нормально ли, если жена зарабатывает больше мужа. Александрова ответила, что в её семье такой ситуации нет, но отметила, что для многих успешных женщин это становится препятствием в личной жизни.
«А невозможна такая структура, что жена зарабатывает больше, чем мужчина, и вообще жена более активная и статусная?» — уточнил режиссёр.Марина сказала, что всё решает договоренность между партнёрами. Однако артист с этим не согласился.
«По-моему, нет. Это утопическая идея. Рано или поздно рванёт», — заявил Бондарчук.Напомним, весной Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева объявили о расставании после почти десяти лет брака.