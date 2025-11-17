«Зачем все это?»: актриса Шумакова пересмотрела отношение к постельным сценам в кино
Актриса Шумакова объяснила, почему перестала сниматься в постельных сценах
Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова перестала сниматься в постельных сценах после замужества и рождения ребёнка. Об этом актриса рассказала в соцсетях.
В прошлом году в жизни Шумаковой произошли важные перемены. Артистка впервые стала матерью, родив ребёнка от сотрудника Comedy Club Славы Гусева.
Семейная жизнь повлияла на профессиональные приоритеты звезды. В частности, Шумакова призналась, что теперь иначе смотрит на участие в постельных сценах. Если раньше она спокойно воспринимала съёмки откровенных эпизодов, то сейчас старается избегать проектов с подобными сценами.
«Если раньше не думаешь, с кем лежишь, с кем обнимаешься, то сейчас все время прокручивается вопрос: "Зачем все это? У меня есть муж, которого я очень люблю. И тут я лежу с каким-то посторонним человеком в кровати"», — поделилась Мария.При этом актриса подчёркивает, что не намерена занимать категоричную позицию. В случае по‑настоящему интересного и значимого проекта она готова пересмотреть свои нынешние принципы.