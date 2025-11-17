Знаменитая пара из «Игры престолов» воссоединилась на Comic Con

17 ноября 2025, 05:08

Эмилия Кларк и Иэн Глен (Фото: Instagram* / iainglen60)

Звезды популярного телесериала «Игра престолов» Эмилия Кларк и Иэн Глен встретились спустя годы после завершения проекта, но уже вне съемочной площадки. Об этом пишет Super.





В саге актриса сыграла королеву Дейенерис из дома Таргариенов, а Глену досталась роль ее приспешника Джораха Мормонта. На протяжении всех сезонов верный рыцарь с честью выполнял свой долг, защищая наследницу трона.



Павший в бою Мормонт влюбил в себя миллионы телезрителей, а на выходных, к радости поклонников, оба появились на фан-встрече в рамках Comic Con. Прямиком с места событий артист опубликовал фотографию, трогательно подписав ее.



«Слишком много времени прошло с последней встречи, но ничего не поменялось — Эмилия Кларк всё также невероятна», — написал Глен.