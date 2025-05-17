«Чай крепче заваривать стал»: Никита Ефремов впервые публично высказался об отце после его освобождения из тюрьмы

Никита Ефремов (Фото: Инстаграм* @efremovefremov)
Актер Никита Ефремов впервые на публике высказался об отце после его освобождения из тюрьмы.
«Как батек, кстати? Чай крепче заваривать стал?», — спросил у Ефремова один из ведущих на шоу «Кстати».
«Это я не проверял. С ним чаек не пил», — ответил Никита и посмеялся.
Звезда сериала «Нулевой пациент» обратил внимание, что в настоящее время 61-летний Михаил Ефремов занимается здоровьем. После выхода из колонии весьма удивило обилие китайских машин на дорогах, а еще то, что Юра Борисов исполнил роль Пушкина.
Напомним, что в 2020 году Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погиб человек. Он был осужден на семь с половиной лет лишения свободы и объявил о завершении карьеры. В 2024 году ему было предоставлено право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое суд удовлетворил 24 марта 2025 года. 9 апреля актер вышел на свободу.
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