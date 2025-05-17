После возмущений Водонаевой Зепюр Брутян перестала показывать в соцсетях сына Прилучного от Муцениеце

Зепюр Брутян (Фото: Инстаграм* @zepyur_brutyan)
Сейчас Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян отдыхают в Таиланде. Вместе с супругами поехали их общий сын Микаэль и Тимофей, сын актера от Агаты Муцениеце.
Во время поездки артистка сняла с Тимофеем милое видео, которое демонстрирует их хорошие отношения. На кадрах Брутян идет за руку с пасынком. Публикацией жены Прилучного возмутилась телеведущая Алена Водонаева. Она выразила мнение, что недопустимо показывать такие видео в разгар судебных разбирательств между Прилучным и его экс-супругой. Водонаева назвала ролик «верхом безмозглого цинизма» и «отсутствием милосердия».
После разразившегося скандала Брутян перестала показывать Тимофея в своих социальных сетях и теперь подписчики актрисы видят контент только с Микаэлем Павлом.
Ранее Прилучный устроил съемку для возлюбленной на пляже. Зепюр показалась в стильном образе: она выбрала откровенное облегающее платье поверх классического бикини на завязках.
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После разразившегося скандала Брутян перестала показывать Тимофея в своих социальных сетях и теперь подписчики актрисы видят контент только с Микаэлем Павлом.
Ранее Прилучный устроил съемку для возлюбленной на пляже. Зепюр показалась в стильном образе: она выбрала откровенное облегающее платье поверх классического бикини на завязках.
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Ольга Енгалычева