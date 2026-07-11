Чарли Шин должен экс-жене полмиллиона долларов по алиментам

11 июля 2026, 12:01

Актер Чарли Шин выплатит 500 тысяч долларов бывшей жене по суду

Чарли Шин (Фото: кадр из фильма «Прибытие» (1996)

Многолетний судебный конфликт между голливудским актёром Чарли Шином и его бывшей супругой Брук Мюллер по поводу задолженности по алиментам официально завершился. Суд утвердил мировое соглашение, согласно которому Шин выплатит Мюллер 500 тысяч долларов, пишет EOnline!.