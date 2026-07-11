Чарли Шин должен экс-жене полмиллиона долларов по алиментам
Многолетний судебный конфликт между голливудским актёром Чарли Шином и его бывшей супругой Брук Мюллер по поводу задолженности по алиментам официально завершился. Суд утвердил мировое соглашение, согласно которому Шин выплатит Мюллер 500 тысяч долларов, пишет EOnline!.
Изначально Мюллер настаивала на том, что экс-супруг нарушал график платежей с июля 2011 года, хотя по договорённостям должен был перечислять по 55 тысяч долларов ежемесячно. Актёр, в свою очередь, категорически отрицал наличие долга, аргументируя это тем, что в указанный период фактически взял на себя полную опеку над их общими сыновьями-близнецами Бобом и Максом.
По условиям достигнутого компромисса, Шин перечислит 500 тысяч долларов двумя равными частями. Эта сумма покрывает задолженность за период с марта 2011 года по июль 2026 года. Помимо этого, актёр обязуется компенсировать бывшей жене судебные издержки в размере 60 тысяч долларов.
Примечательно, что стороны сохраняют за собой статус законных опекунов близнецов, однако основным местом жительства несовершеннолетних официально признали дом отца. Напомним, что первоначальные требования Брук Мюллер были значительно выше — она добивалась взыскания 15 миллионов долларов, из которых девять миллионов составляла основная задолженность, а 6,5 миллиона — начисленные проценты.
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