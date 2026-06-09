Она вкалывает на гастролях, он не платит алименты, но Сёма счастлив: как Бледанс и бывший муж растят «солнечного» ребёнка
В недавнем интервью Эвелина Блёданс призналась, что, хотя бывший супруг регулярно забирает к себе их сына, финансово он ребёнка не поддерживает. Вся нагрузка ложится на плечи актрисы, которая и без того живёт в бешеном ритме, полностью отдавая себя работе. Какая договорённость существует между супругами и как живёт особенный мальчик сейчас, расскажет «Радио 1».
Биография и личная жизнь королевы эпатажаИзвестная советская и российская актриса театра, кино и телевидения, а также певица и телеведущая Эвелина Блёданс родилась в 1969 году в Ялте. После развода родителей воспитанием девочки занимался отчим. Свой профессиональный путь актриса начала после окончания актёрского факультета ЛГИТМиК в 1990 году. Широкую популярность Эвелине принесло телевидение: с 1991 по 2005 год артистка была одной из главных участниц знаменитой комик-труппы «Маски», а в начале 2000-х годов вела ряд успешных телевизионных проектов. Блёданс была замужем трижды. Первым супругом стал коллега по «Маскам» Юрий Стыцковский, вторым — израильский бизнесмен Дмитрий, от которого у неё родился сын Николай. Третий брак с Александром Сёминым, заключённый в 2010 году, завершился официальным разводом в 2017 году.
Режиссёр, который не любит «большое кино»Об Александре Сёмине, несмотря на его работу в киноиндустрии, широкой публике известно немного. По словам бывшей супруги, «публичность — не его конёк», поэтому режиссёр избегает внимания и предпочитает спокойно заниматься любимым делом в узком профессиональном кругу. Он родился в 1982 году в многодетной, небогатой семье врачей-дефектологов, которой впятером приходилось ютиться в однокомнатной квартире.
Счастливой эту семью назвать было нельзя: отец Александра сильно пил и регулярно допускал рукоприкладство по отношению к близким. Несмотря на тяжёлое детство и серьёзную травму, полученную в 18 лет на занятиях сценическим фехтованием, Сёмин сумел преодолеть все трудности и в 2004 году окончил факультет режиссуры.
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После учёбы Александр успешно реализовал себя не только в творчестве, но и в бизнесе. В 2014 году мужчина основал креативное агентство, которое впоследствии сосредоточилось на рекламном производстве. Клиентами компании стали крупнейшие государственные и частные структуры России, а ролики, снятые дизайн-студией, регулярно получали награды на профильных фестивалях. В вопросах искусства Сёмин придерживается особых взглядов.
К «большому кино» продюсер относится прохладно, приравнивая его к попкорн-аттракциону. Истинное же вдохновение бизнесмен находит в глубине классической культуры и театральной сцене, свято веря, что именно в театре служат лучшие артисты планеты. Тем не менее основатель агентства искренне любит сериалы и убеждён, что российским кинематографистам давно пора уделить этому жанру такое же серьёзное внимание, как в США.
Счастье пополам с болью и главное делоПо словам актрисы, несмотря на упрёки знакомых в том, что комедиантка «променяла обеспеченную жизнь на креативщика», этот период стал для неё самым счастливым. Однако рождение сына Семёна с синдромом Дауна обернулось для семьи серьёзным испытанием. Вопреки обстоятельствам, родители не впали в отчаяние, а окружили мальчика безусловной любовью и заботой. Эта личная история вдохновила их на создание гуманитарного проекта «Медиа Сёма», призванного оказывать психологическую, социальную и материальную поддержку другим семьям, воспитывающим «солнечных детей». Благодаря этой деятельности Семён стал одним из самых известных в России ребенком с таким заболеванием.
Когда бывший муж становится надёжным тыломВ недавнем интервью Эвелина Блёданс рассказала, что её бывший супруг не выплачивает алименты на их сына с особенностями развития, но лишь потому, что у них есть устная договорённость: Александр полностью покрывает расходы на педагогов, лечение и другие нужды ребёнка. На вопрос об алиментах актриса иронично ответила, что «и сама кого угодно может содержать». Одновременно с этим она призналась: из-за постоянных гастролей ей катастрофически не хватает времени на сына.
«Мне никто не помогает финансово, я сама себе помогаю. Но Александр очень поддерживает меня с ребёнком», — делится Блёданс в YouTube-шоу «Ваша Наташа».Поэтому активное участие бывшего мужа в воспитании стало для ведущей проекта «Сексуальная революция» огромным подспорьем. Несмотря на создание новой семьи, Александр остаётся вовлечённым отцом и продолжает заботиться о наследнике, а недавно даже свозил Сёму в Дубай, здорово разгрузив постоянно занятую Блёданс. Недавно звезда «Масок-шоу» рассказала, что их с Александром «особенный» сын фактически живёт на два дома, деля время между родителями поровну.
По словам актрисы, у Семёна сложилась очень тёплая связь с папой: они буквально копия друг друга, и Александр является для мальчика большим авторитетом. Сейчас телеведущая и сценарист общаются с сыном в формате 50 на 50. Эвелина отметила, что ей особенно ценно то, что у Семёна есть возможность проводить время с бабушкой и прабабушкой по линии отца — ведь со стороны самой Блёданс родные уже ушли, а для ребёнка важна связь со старшим поколением.
«Мне очень нравится, что у нас это общение происходит. У Семёна мощные корни», — поделилась артистка.