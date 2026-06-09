Она вкалывает на гастролях, он не платит алименты, но Сёма счастлив: как Бледанс и бывший муж растят «солнечного» ребёнка

09 июня 2026, 19:40

Эвелина Бледанс и Александр Семин Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В недавнем интервью Эвелина Блёданс призналась, что, хотя бывший супруг регулярно забирает к себе их сына, финансово он ребёнка не поддерживает. Вся нагрузка ложится на плечи актрисы, которая и без того живёт в бешеном ритме, полностью отдавая себя работе. Какая договорённость существует между супругами и как живёт особенный мальчик сейчас, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография и личная жизнь королевы эпатажа Режиссёр, который не любит «большое кино» Счастье пополам с болью и главное дело Когда бывший муж становится надёжным тылом

Биография и личная жизнь королевы эпатажа



Эвелина Бледанс (Фото: Инстаграм* @bledans)

Режиссёр, который не любит «большое кино»

«Есть ли у тебя деньги?»: последний звонок сыну и украинский след. Новые детали загадочного исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге

Счастье пополам с болью и главное дело

Когда бывший муж становится надёжным тылом



Эвелина Бледанс и Александр Сёмин (Фото: Инстаграм* @bledans)

«Мне никто не помогает финансово, я сама себе помогаю. Но Александр очень поддерживает меня с ребёнком», — делится Блёданс в YouTube-шоу «Ваша Наташа».

«Мне очень нравится, что у нас это общение происходит. У Семёна мощные корни», — поделилась артистка.