Данила Козловский начал выплачивать алименты бывшей жене
Актер Данила Козловский начал перечислять алименты на содержание своей дочери Оды Валентины через судебных приставов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По информации издания, мать девочки, режиссер и экс-модель Ольга Зуева, проживает с шестилетним ребенком в Нью-Йорке, однако для ускорения процедуры подала иск в московский суд. С июля текущего года из доходов артиста удерживается установленный процент, который направляется на счет несовершеннолетней дочери.
Отмечается, что Зуева обратилась в инстанцию в мае, после того как стало известно о рождении у Козловского и актрисы Оксаны Акиньшиной еще одного ребенка. До этого момента актер добровольно оказывал финансовую поддержку бывшей возлюбленной.
Козловский и Зуева находились в браке с 2015 по 2020 год. Их общая дочь Ода Валентина родилась в этом союзе. В настоящее время вопросы, касающиеся содержания ребенка, решаются сторонами в судебном порядке.
Пара познакомилась в Нью-Йорке на мероприятии у общих друзей. На тот момент Ольга работала в США моделью и режиссером, однако ради актера приняла решение переехать в Россию. В марте 2015 года они впервые появились вместе на публике — на премьере фильма «Духless 2».
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