Достижения.рф

Данила Козловский начал выплачивать алименты бывшей жене

Актер Данила Козловский платит алименты на дочь Оду Валентину от Ольги Зуевой
Данила Козловский и Ольга Зуева (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Актер Данила Козловский начал перечислять алименты на содержание своей дочери Оды Валентины через судебных приставов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».



По информации издания, мать девочки, режиссер и экс-модель Ольга Зуева, проживает с шестилетним ребенком в Нью-Йорке, однако для ускорения процедуры подала иск в московский суд. С июля текущего года из доходов артиста удерживается установленный процент, который направляется на счет несовершеннолетней дочери.

Отмечается, что Зуева обратилась в инстанцию в мае, после того как стало известно о рождении у Козловского и актрисы Оксаны Акиньшиной еще одного ребенка. До этого момента актер добровольно оказывал финансовую поддержку бывшей возлюбленной.

Козловский и Зуева находились в браке с 2015 по 2020 год. Их общая дочь Ода Валентина родилась в этом союзе. В настоящее время вопросы, касающиеся содержания ребенка, решаются сторонами в судебном порядке.

Пара познакомилась в Нью-Йорке на мероприятии у общих друзей. На тот момент Ольга работала в США моделью и режиссером, однако ради актера приняла решение переехать в Россию. В марте 2015 года они впервые появились вместе на публике — на премьере фильма «Духless 2».

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0