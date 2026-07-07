Данила Козловский начал выплачивать алименты бывшей жене

07 июля 2026, 14:03

Актер Данила Козловский платит алименты на дочь Оду Валентину от Ольги Зуевой

Данила Козловский и Ольга Зуева (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Актер Данила Козловский начал перечислять алименты на содержание своей дочери Оды Валентины через судебных приставов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».