Часы за 41 миллион и романтический кадр с мужчиной: Валя Карнавал заинтриговала Сеть

09 ноября 2026, 16:47

Блогер Валя Карнавал заинтриговала поклонников снимками с загадочным мужчиной

Валя Карнавал (Фото: Instagram* / @karna.val)

Валя Карнавал поделилась новыми фотографиями из ресторана и спровоцировала обсуждение возможного романа. На снимках блогерша проводит время в компании загадочного мужчины. Личность спутника она раскрывать не стала, из-за чего поклонники начали гадать, кто оказался рядом со звездой.