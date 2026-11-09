Часы за 41 миллион и романтический кадр с мужчиной: Валя Карнавал заинтриговала Сеть
Валя Карнавал поделилась новыми фотографиями из ресторана и спровоцировала обсуждение возможного романа. На снимках блогерша проводит время в компании загадочного мужчины. Личность спутника она раскрывать не стала, из-за чего поклонники начали гадать, кто оказался рядом со звездой.
На одном из кадров Валя нежно прислонилась к плечу мужчины в голубой полосатой рубашке и посмотрела в его сторону. На другом блогерша показала накрытый стол с разнообразными блюдами. Однако подписчики обратили внимание не столько на угощения, сколько на мужскую руку с часами Richard Mille. Стоимость такой модели, как отмечается, может достигать примерно 41 миллиона рублей.
Публикация вновь вызвала вопросы о личной жизни Карнавал. В прошлом году блогерше приписывали отношения с бизнесменом Аргишти Эвояном. Сама Валя официально не подтверждала роман, однако пару неоднократно замечали вместе. Кроме того, в социальных сетях она публиковала фотографии дорогих подарков, которые, как предполагалось, получала от возлюбленного.
Пока неизвестно, кто именно сопровождал Карнавал во время нового отдыха и связан ли этот мужчина с её прежними отношениями. Сама блогерша не стала комментировать появившиеся слухи.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России