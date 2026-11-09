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Часы за 41 миллион и романтический кадр с мужчиной: Валя Карнавал заинтриговала Сеть

Блогер Валя Карнавал заинтриговала поклонников снимками с загадочным мужчиной
Валя Карнавал (Фото: Instagram* / @karna.val)

Валя Карнавал поделилась новыми фотографиями из ресторана и спровоцировала обсуждение возможного романа. На снимках блогерша проводит время в компании загадочного мужчины. Личность спутника она раскрывать не стала, из-за чего поклонники начали гадать, кто оказался рядом со звездой.



На одном из кадров Валя нежно прислонилась к плечу мужчины в голубой полосатой рубашке и посмотрела в его сторону. На другом блогерша показала накрытый стол с разнообразными блюдами. Однако подписчики обратили внимание не столько на угощения, сколько на мужскую руку с часами Richard Mille. Стоимость такой модели, как отмечается, может достигать примерно 41 миллиона рублей.

Валя Карнавал с мужчиной (Фото: Instagram* / @karna.val)
Публикация вновь вызвала вопросы о личной жизни Карнавал. В прошлом году блогерше приписывали отношения с бизнесменом Аргишти Эвояном. Сама Валя официально не подтверждала роман, однако пару неоднократно замечали вместе. Кроме того, в социальных сетях она публиковала фотографии дорогих подарков, которые, как предполагалось, получала от возлюбленного.

Пока неизвестно, кто именно сопровождал Карнавал во время нового отдыха и связан ли этот мужчина с её прежними отношениями. Сама блогерша не стала комментировать появившиеся слухи.

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Софья Метелева

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