Фамилия могла ввести в заблуждение: Олег Газманов оспорил отказ в регистрации товарного знака
Олег Газманов смог оспорить отказ Роспатента в регистрации товарного знака «Газманов-Родники». Изначально ведомство не одобрило заявку музыканта, посчитав, что использование его фамилии в названии бренда может ввести покупателей в заблуждение относительно производителя товаров. Из-за этого артисту отказали в регистрации знака. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Однако Газманов не согласился с решением и направил возражение. Заявка музыканта охватывала сразу девять классов товаров и услуг, то есть предполагала использование бренда в нескольких направлениях. В их числе — одежда, печатная продукция, реклама, развлечения и информационные технологии.
Вопрос рассмотрела палата по патентным спорам. По итогам разбирательства она встала на сторону артиста и отменила первоначальный отказ Роспатента. Таким образом, Газманову удалось добиться пересмотра решения, которое препятствовало регистрации товарного знака «Газманов-Родники».
История показывает, что первоначальный отказ ведомства не стал окончательным препятствием для музыканта: он воспользовался возможностью обжаловать решение, и его возражение было удовлетворено.
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