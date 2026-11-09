Фамилия могла ввести в заблуждение: Олег Газманов оспорил отказ в регистрации товарного знака

09 ноября 2026, 16:23

Олег Газманов добился пересмотра решения Роспатента и регистрации бренда

Олег Газманов (Фото: Instagram* / @oleggazmanov)

Олег Газманов смог оспорить отказ Роспатента в регистрации товарного знака «Газманов-Родники». Изначально ведомство не одобрило заявку музыканта, посчитав, что использование его фамилии в названии бренда может ввести покупателей в заблуждение относительно производителя товаров. Из-за этого артисту отказали в регистрации знака. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».