Нюша рассказала о состоянии сестры после пожара в квартире
Певица Нюша сообщила, что ее сестра, двукратная олимпийская чемпионка Мария Шурочкина, находится в реанимации после пожара. По словам артистки, состояние спортсменки стабильно. Об этом сообщает Super.
Нюша опровергла появившуюся в СМИ информацию об ожогах лица сестры. Она уточнила, что при возгорании Шурочкина получила ожоги тела, а ее голова и лицо не пострадали. Певица поблагодарила всех за поддержку семьи.
Пожар произошел в квартире чемпионки на улице Багрицкого. По данным Telegram-канала SHOT, спортсменка заправляла биокамин, когда вспыхнули пары топлива. Огонь перекинулся на ее одежду, а дым вышел на лестничную площадку. Соседи вызвали скорую помощь, и врачи отвезли Шурочкину в больницу.
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