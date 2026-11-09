Нюша рассказала о состоянии сестры после пожара в квартире

09 ноября 2026, 15:58

Нюша сообщила, что ее сестра находится в реанимации после пожара

Нюша (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Певица Нюша сообщила, что ее сестра, двукратная олимпийская чемпионка Мария Шурочкина, находится в реанимации после пожара. По словам артистки, состояние спортсменки стабильно. Об этом сообщает Super.