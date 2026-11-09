Уход из профессии, тайный брак с нефтяником и возвращение к Даше Васнецовой: что скрывала «папина дочка» Анастасия Сиваева долгие годы?
Актриса Анастасия Сиваева, которую вся страна знала как мрачную готку Дашу из «Папиных дочек», 10 ноября отмечает свой 35-й день рождения. За эти годы её биография превратилась в настоящий детектив с побегом из профессии, тайным браком, болезненным разводом и триумфальным возвращением на экраны. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Анастасии СиваевойБудущая звезда с ранних лет была погружена в мир искусства: уже в пять лет она профессионально занималась народным танцем в студии «Зоренька», а в семь лет поступила в детское модельное агентство Вячеслава Зайцева и была зачислена в театр моды. В десять лет Сиваева начала сниматься для российской версии «Улицы Сезам» и в киножурнале «Ералаш», а её полноценный дебют в кино состоялся в фильме «Слова и музыка» режиссёра Ивана Соловова, где юная актриса работала на одной площадке с Маратом Башаровым и Верой Сотниковой. В 2005 году она сыграла Лялю в телевизионном спектакле «Сквозная линия» по повести Людмилы Улицкой.
Однако настоящий взрыв популярности случился в 2007 году, когда 16-летняя Анастасия получила роль Даши Васнецовой в сериале «Папины дочки». Интересно, что изначально её пробовали на роль старшей сестры Маши, которую в итоге сыграла Мирослава Карпович, а Сиваевой достался образ мрачной готки — и именно это попадание оказалось настолько точным, что зрители ещё долго не могли отделить актрису от персонажа. Сама артистка признавалась, что этот контраст давался ей непросто:
«Даша мне очень интересна, потому что образ не соответствует моим реальным увлечениям. Я диаметрально противоположный человек. Из-за этого сначала было тяжеловато, сложно было перестроиться», — делилась она, начиная работу в сериале.После успеха ситкома последовали роли в картинах «Автограф», «Топор», «Последняя минута» и «Медведицы», однако в 2014 году актриса неожиданно исчезла с экранов — и, как выяснилось позже, не просто так.
Тайный брак, побег в Эмираты и десять лет молчанияВ 2014 году Сиваева вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Приваркина, сменила фамилию и полностью посвятила себя семье, оставив кинокарьеру на десять лет. Долгое время подробности её личной жизни оставались тайной за семью печатями: в Сети ходили слухи, что актриса вышла замуж за предпринимателя Дмитрия Лебединского и даже родила двоих детей, но эти домыслы не имели под собой никаких подтверждений. Лишь в феврале 2025 года портал Super обнаружил на сайте суда данные о деле о разводе супругов Приваркиных — и только тогда стало окончательно ясно, кто на самом деле был избранником актрисы и что у пары есть общий ребёнок.
Развод был официально оформлен 21 мая 2024 года, и Анастасия вернула девичью фамилию. В шоу «Кстати» актриса с присущей ей иронией раскрыла подробности личной драмы:
«Вышла замуж. Подождите аплодировать. Там потом "развелась" в конце будет. Это я вам кусками рассказываю. Родила сына. Это коротко. Захотелось такой жизни спокойной».Причиной долгого молчания о личной жизни она назвала желание оградить близких:
«Я хотела защитить семью от обсуждения. Думала, так будет лучше для мужа и ребёнка», — признавалась Сиваева.Супруг актрисы занимает должность бурового супервайзера в филиале американской нефтесервисной корпорации в Абу-Даби. Анастасия последовала за мужем и переехала в Эмираты. После развода Сиваевой выпал шанс вернуться в профессию, и она им воспользовалась. Сегодня актриса сосредоточена на работе и воспитании ребенка.
Новые проекты Анастасии СиваевойПосле десятилетнего перерыва Анастасия Сиваева вернулась к роли Даши Васнецовой сразу в двух проектах: полнометражном фильме «Папины дочки. Мама вернулась», премьера которого состоялась 30 октября 2025 года, и в перезапуске сериала «Папины дочки. Новые». Актриса признавалась, что возвращение на площадку далось ей непросто:
«Я сама не знала, что будет. Вдруг я всё забыла? Вдруг я уже другая? Но возвращение получилось классным».В 2026 году Сиваева продолжила сниматься в пятом сезоне «Папиных дочек. Новые», съёмки которого завершились в Москве в начале марта.
Помимо съёмок в продолжении культовой франшизы, Анастасия появилась на светском мероприятии — специальном показе театрально-циркового шоу «Сны Пушкина», где поделилась впечатлениями:
«К идее цирка без животных я отношусь исключительно положительно. От шоу у меня остались яркие впечатления… Моё внимание сразу привлекла няня, которая играла на барабанах».Актриса также призналась, что старается соблюдать баланс между работой и семьёй:
«Я делаю всё спокойно, дозированно, стараюсь уделять внимание и работе, и сыну».