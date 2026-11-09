09 ноября 2026, 14:53

Анастасия Сиваева (Фото: скриншот т/с «Папины дочки. Новые»)

Актриса Анастасия Сиваева, которую вся страна знала как мрачную готку Дашу из «Папиных дочек», 10 ноября отмечает свой 35-й день рождения. За эти годы её биография превратилась в настоящий детектив с побегом из профессии, тайным браком, болезненным разводом и триумфальным возвращением на экраны. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Анастасии Сиваевой Тайный брак, побег в Эмираты и десять лет молчания Новые проекты Анастасии Сиваевой



Биография Анастасии Сиваевой

Анастасия Сиваева (Фото: скриншот т/с «Папины дочки. Новые»)

«Даша мне очень интересна, потому что образ не соответствует моим реальным увлечениям. Я диаметрально противоположный человек. Из-за этого сначала было тяжеловато, сложно было перестроиться», — делилась она, начиная работу в сериале.

Тайный брак, побег в Эмираты и десять лет молчания

Анастасия Сиваева (фото: Instagram* @sivaeva)

«Вышла замуж. Подождите аплодировать. Там потом "развелась" в конце будет. Это я вам кусками рассказываю. Родила сына. Это коротко. Захотелось такой жизни спокойной».

«Я хотела защитить семью от обсуждения. Думала, так будет лучше для мужа и ребёнка», — признавалась Сиваева.

Новые проекты Анастасии Сиваевой

«Я сама не знала, что будет. Вдруг я всё забыла? Вдруг я уже другая? Но возвращение получилось классным».

Анастасия Сиваева (фото: Instagram* @sivaeva)

«К идее цирка без животных я отношусь исключительно положительно. От шоу у меня остались яркие впечатления… Моё внимание сразу привлекла няня, которая играла на барабанах».

«Я делаю всё спокойно, дозированно, стараюсь уделять внимание и работе, и сыну».