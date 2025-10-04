Часть глэмпинг-бизнеса Блиновской могут конфисковать в счёт долгов
Часть глэмпинг-бизнеса «королевы марафонов» Елены Блиновской могут конфисковать в счёт её налоговых долгов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Хотя бизнес официально вёлся от имени её мужа Алексея, который владел 25% компании ООО «Ветер», он вышел из состава участников общества незадолго до признания жены банкротом. Финансовый управляющий теперь требует признать эту сделку недействительной и забрать долю в компании для погашения долгов.
Елена Блиновская инвестировала в развитие сети глэмпингов и планировала открыть около 30 объектов на берегах водоёмов по всей России – в Карелии, Татарстане, Астрахани, Ленинградской и Иркутской областях, а также за рубежом.
В 2024 году ООО «Ветер» увеличила выручку до 789,3 млн рублей – на 19% больше, чем в 2023-м, однако чистая прибыль компании осталась минимальной.
Сейчас компетентные органы рассматривают вопрос о судьбе доли в бизнесе Блиновской.
