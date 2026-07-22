«Часть ментальности»: Лидер «Землян» сделал резонансное заявление о Пугачёвой
Продюсер Киселёв: Пугачёва на века останется частью русской нации
Музыкальный продюсер и лидер группы «Земляне» Владимир Киселёв назвал Аллу Пугачёву великой артисткой и важной частью российской ментальности.
В беседе с NEWS.ru музыкант заявил, что имя певицы на века останется неразрывно связанным с русской культурой и нацией.
«Как повёл себя её муженек — необсуждаемо, но сама она просто мать несовершеннолетних детей, их отец уехал за границу, и она уехала с ними. Что она такого сделала? Я понимаю, что вызову на себя порцию хейта, но Алла Борисовна Пугачёва — часть нашей ментальности. Певица. Гражданка. Люди, которые ассоциируются с русской нацией, останутся на века», — отметил Киселёв.Он добавил: если бы Примадонна вернулась в Россию, её встретило бы множество людей — как в своё время страна встречала Максима Горького после приезда из-за границы. При этом продюсер сообщил, что сочувствует тем, кто критикует артистку в комментариях.