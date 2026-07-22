Женя Трофимов продал трек Настасье Самбурской за полмиллиона рублей
Евгений Трофимов продал песню Настасье Самбурской за полмиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Super.ru».
До того как поклонницы массово заливали слезами танцполы под «Поезда», лидер «Комнаты культуры» активно зарабатывал на написании треков для других исполнителей.
В программе «Вопрос ребром» Трофимов обошёл тему гонораров стороной и сразу назвал самую крупную сумму за один трек — семь тысяч долларов (примерно 500 тысяч рублей). Среди клиентов он упомянул Настасью Самбурскую.
Какой именно хит стал причиной для такого платежа, артист дипломатично не уточнил. Учитывая, что Самбурская нацелилась на шансон-сцену, Трофимов, видимо, работал в срочном порядке — нужно было успеть к Сергею.
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