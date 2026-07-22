«Сдвиг в сознании»: Алёна Водонаева примерила то, что ненавидела всю жизнь
Алёна Водонаева примерила жёлтое боди и рассказала о смене цветовых предпочтений
Телеведущая Алёна Водонаева провела необычный эксперимент над собственным стилем и выбрала наряд того цвета, который долгие годы считала неприемлемым для себя. Об этом стало известно из личного блога фотомодели.
Бывшая участница «Дома‑2» сообщила, что во время шопинга примерила жёлтое боди, хотя раньше всегда обходила этот оттенок стороной.
«Мой самый нелюбимый цвет в жизни — жёлтый. Не понимаю, почему меня так потянуло на него этим летом», — написала Водонаева.Подписчики в комментариях высоко оценили физическую форму экс-звезды реалити-шоу и развернули оживлённую полемику об указанном цвете.
«Боди... нога красивая, что нам это боди», «Меня тоже жёлтый бесит. А этим летом стала засматриваться на жёлтые цветы, жёлтые автомобили... Какой‑то сдвиг в сознании произошёл», «Меня тоже на него летом тянет», — гласят комментарии под фото звезды.Ранее Алёна Водонаева опубликовала фото в кружевном белье. Телеведущая сделала снимки в отеле в Майами.