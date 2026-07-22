«Не хотел»: Лама вынес вердикт скандальному жесту Билана на концерте в Бурятии

22 июля 2026, 21:18

Лама Намжилов заявил, что жест Билана с хадаком не является неуважением

Дима Билан (Фото: Telegram @bilanofficial)

Лама из Бурятии Еши Намжил (Олег Намжилов) прокомментировал жест певца Димы Билана с традиционным ритуальным шарфом на концерте «Голос кочевников».





Инцидент произошёл после того, как Билану вручили синий хадак — традиционный бурятский символ уважения, добрых пожеланий и расположения.



Исполнитель надел подарок на шею, что вызвало неоднозначную реакцию у части зрителей и пользователей соцсетей. В беседе с «Абзацем» Намжилов заявил, что артист проявил невнимательность к подарку ненамеренно.

«Вряд ли он хотел кого-нибудь обидеть. Если люди хотят быть всегда и везде культурными, то стоит потратить немного времени, изучить, что их может ожидать в той или иной ситуации, и подготовиться, как поступить соответственно», — отметил лама.