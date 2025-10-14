Частный берег Киркорова на Москве‑реке хотят вернуть в собственность города
Береговая полоса площадью 4,2 тысячи квадратных метров на Москве‑реке, принадлежащая поп-королю Филиппу Киркорову, стала объектом судебного спора. По данным Telegram-канала Mash, участок, который должен оставаться общественным местом и принадлежать городу, был приобретён певцом в 2014 году и оформлен в ипотеку на 20 лет.
За 11 лет на территории, огороженной Киркоровым, появились теннисный корт, качели, несколько домиков и забор, ограждающий участок от прохода. Однако, как выяснилось, в 2003 году несколько человек незаконно приватизировали эту прибрежную полосу. Сегодня саратовский бизнесмен Глеб Рыськов обратился в Красногорский городской суд с требованием признать сделку Киркорова незаконной и снести постройки.
По закону, если водоём является федеральной собственностью, береговая полоса также должна принадлежать государству и быть доступной для горожан. В середине лета Рыськов пытался получить разрешение на использование этой земли для благотворительного проекта — создания пляжной зоны с навесами, фуд-кортами и кабинками для переодевания, чтобы развивать туризм и вернуть берег москвичам. Однако в получении разрешения ему отказали из‑за того, что территория находится в частной собственности Киркорова.
