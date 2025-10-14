Частный берег Киркорова на Москве‑реке хотят вернуть в собственность города

14 октября 2025, 11:18

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Береговая полоса площадью 4,2 тысячи квадратных метров на Москве‑реке, принадлежащая поп-королю Филиппу Киркорову, стала объектом судебного спора. По данным Telegram-канала Mash, участок, который должен оставаться общественным местом и принадлежать городу, был приобретён певцом в 2014 году и оформлен в ипотеку на 20 лет.